Promovohet libri për fëmijë “Kur yjet zbresin në dhomë”, me mesazh shprese dhe fuqie emocionale
Është promovuar libri për fëmijë “Kur yjet zbresin në dhomë”, një vepër e ndërtuar në tri tregime që trajtojnë me ndjeshmëri përballjen e fëmijëve me sëmundje të rënda, duke prekur tema si frika, sfida, shpresa, dashuria dhe fuqia e imagjinatës.
Libri synon të përcjellë një mesazh të fortë emocional dhe edukativ, duke iu qasur përmes narrativës botës së fëmijëve që përballen me situata të vështira shëndetësore.
Para promovimit zyrtar, libri u është dorëzuar vetë fëmijëve të cilëve u dedikohet, përmes një aktiviteti simbolik me vlerë të veçantë, të organizuar nga shtëpia botuese “Dukagjini” në bashkëpunim me autorët e veprës.
Ky aktivitet është zhvilluar gjatë një vizite në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), konkretisht në Repartin e Onkologjisë, ku fëmijët janë takuar me autorët dhe ekipin organizativ.
Në panelin e promovimit kanë qenë të pranishme autorja e librit, Mjedra Bajraktari, si dhe psikologia Xhevahire Balaj, të cilat kanë folur për rëndësinë emocionale dhe terapeutike të literaturës për fëmijë në situata të vështira jetësore.
Sipas organizatorëve, ky projekt përfaqëson një ndërthurje të artit letrar me ndjeshmërinë sociale, duke synuar të sjellë shpresë dhe mbështetje për fëmijët dhe familjet e tyre.