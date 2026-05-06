Prokuroria me kallëzim penal kundër prindërve të fëmijëve që abuzuan me 14-vjeçaren në Gjorçe Petrov
Dhjetë të rritur, përfshirë prindërit e 4 fëmijëve, u akuzuan për dhunë ndaj një të mituri në Gjorce Petrov, gjë që shkaktoi zemërim publik për shkak të brutalitetit dhe mungesës së ndjeshmërisë së abuzimit.
Njësia e Punëve të Brendshme Gjorce Petrov e Shërbimit Penal Shtetëror të Shkupit sot ngriti gjashtë kallëzime penale në Prokurorinë Themelore Publike në Shkup kundër prindërve të të miturve të lidhur me rastin e sulmit ndaj një vajze 13-vjeçare në Gjorce Petrov.
U ngritën kallëzime penale sipas nenit 201, paragrafi 1 i Kodit Penal, për veprën penale të “neglizhencës dhe abuzimit të fëmijës”, kundër E.A. dhe A.M., E.S., R.S. dhe R.G., S.A., V.I. dhe G.I., si dhe kundër A.T. dhe T.T.
Sipas informacionit, kallëzimet janë paraqitur për shkak se fëmijët e mitur të personave të raportuar më parë kishin kryer vepër penale “dhunë”, të parashikuar në nenin 386 të Kodit Penal, përkatësisht për shkak të një sulmi fizik ndaj një të mituri 13-vjeçar në komunën Gjorce Petrov të Shkupit.
Lidhur me të njëjtin rast, më 29 prill të këtij viti, Prokurori i Qarkut Gjorce Petrov ngriti kallëzim penal në Prokurorinë Publike në Shkup kundër katër të miturve, të dyshuar për pjesëmarrje në sulmin ndaj vajzës.
Rasti shkaktoi reagime publike pasi u raportua se sulmi ishte filmuar, dhe videot dhe fotot e ngjarjes u shpërndanë në mediat sociale.