Problemi nuk është kërkesa për Kupën e Botës - por, mënyra se si po e masim atë
Nga: Anne Ryan / Newsweek
Përkthimi: Telegrafi.com
Biseda rreth Kupës së Botës FIFA 2026 në Shtetet e Bashkuara, është bërë disi e shkëputur nga sjellja reale e tifozëve të saj.
Prej muajsh, titujt e gazetave kanë shtruar pyetjen nëse mbështetësit ndërkombëtarë do të vijnë, nëse kërkesa po materializohet dhe nëse qytetet pritëse po shohin kthimin që prisnin. Ndonëse janë pyetje të arsyeshme, ato mund të mos mbërthejnë gjithë tablonë.
Pjesa më e madhe e bisedës aktuale supozon se “bota” sillet si një treg i vetëm dhe se kërkesa për Kupën e Botës mund të matet kryesisht përmes treguesve të gjerë, si rezervimet e hoteleve. Realiteti është se qytetet pritëse nuk janë përgatitur për “botën”. Ato janë përgatitur për vende, kultura dhe baza tifozësh që kanë traditat, modelet e udhëtimit dhe pritshmëritë e tyre.
Një çift francez mund të fluturojë për në Filadelfia, të rezervojë një hotel në qendër të qytetit dhe të kalojë disa ditë duke eksploruar qytetin rreth një ndeshjeje. Një familje haitiane mund të vijë me makinë nga Florida e Jugut - me gjyshër, kushërinj, vëllezër, motra dhe fëmijë - duke marrë me qira një shtëpi të madhe ku të gjithë mund të qëndrojnë së bashku. Mbështetësit ganezë mund të bëjnë të njëjtën gjë, veçanërisht në ato rajone që kanë komunitete të forta me lidhje kulturore ekzistuese. Mbështetësit brazilianë dhe ekuadorianë priren të udhëtojnë në grupe. Shumë tifozë qëndrojnë te familjarët dhe miqtë, ndërsa të tjerët lëvizin nëpër zonë në varësi të vendit ku luajnë ekipet e tyre kombëtare ose presin të shohin se si do të performojnë ekipet e tyre përpara se të rezervojnë udhëtimin.
Këto modele, të vendosura prej kohësh, janë përsëritur nëpër turne dhe kontinente. Dhe, ato çojnë në një pyetje të thjeshtë: Nëse baza të ndryshme tifozësh sillen ndryshe, pse kërkesa për Kupën e Botës po matet në të njëjtën mënyrë?
Në Filadelfia, përgjigjja bëhet më e qartë kur sheh përtej shkallës së thjeshtë të shfrytëzimit të hoteleve. Qiratë afatshkurtra me tri ose më shumë dhoma gjumi në rajonin e Filadelfias janë dukshëm para vitit të kaluar, ku rritja më e hovshme po ndodh në akomodimet e projektuara për grupe më të mëdha dhe familje të gjera. Analizat e qirave afatshkurtra sugjerojnë se Filadelfia është ndër qytetet mikpritëse që po vëren një interesim veçanërisht të fuqishëm nga udhëtarët në grupe dhe ata familjarë.
Kërkesa nuk është e përqendruar vetëm në qendrën e qytetit. Ajo po shpërndahet në të gjithë rajonin.
Të dhënat e fluturimeve tregojnë një histori të ngjashme. Rezervimet ndërkombëtare për qershorin dhe korrikun janë përpara vitit të kaluar, pavarësisht se krahasohen me një periudhë që përfshinte Kupën e Botës për Klube të FIFA-s.
Në të njëjtën kohë, Filadelfia nuk funksionon si një treg i izoluar gjatë një ngjarjeje globale si Kupa e Botës. Qyteti ndodhet brenda njërit prej korridoreve më të ndërlidhura të transportit në botë. Vizitorët ndërkombëtarë që ndjekin ndeshje në Filadelfia mund të mbërrijnë përmes Aeroportit Ndërkombëtar të Filadelfias - një aeroport hyrës për Pensilvaninë dhe një nga qendrat kryesore transatlantike të American Airlines - ose përmes aeroporteve të tjera ndërkombëtare aty pranë, përpara se të lëvizin në të gjithë Korridorin Verilindor me tren ose makinë.
Për shumë udhëtarë ndërkombëtarë, veçanërisht ata që kombinojnë disa qytete në një udhëtim të vetëm, Verilindja funksionon më pak si grup destinacionesh të ndara dhe më shumë si rrjet i ndërlidhur. Kjo ka rëndësi kur përpiqemi të kuptojmë kërkesën gjatë një turneu si Kupa e Botës.
Dhe, ndoshta fakti më i anashkaluar në të gjithë këtë diskutim është ky: një pjesë e konsiderueshme e udhëtarëve të Kupës së Botës nuk kanë bileta për ndeshjet. Ata udhëtojnë sepse futbolli ndërkombëtar nuk është thjesht një ngjarje sportive - është një përvojë komunitare. Mbështetësit mblidhen në zonat e tifozëve. Ata i ndjekin ndeshjet në lokale. Ata mbushin sheshet publike. Ata kalojnë ditë të tëra të rrethuar nga mbështetës të tjerë. Në shumë aspekte, këto hapësira komunitare janë vetë turneu.
Filadelfia po përgatitet për këtë realitet. Në vend që ta trajtojë Kupën e Botës si ditë të izoluara ndeshjesh, qyteti po ndërton një përvojë më të gjerë të turneut rreth Festivalit të Tifozëve të FIFA-s në Lemon Hill dhe programeve të lidhura të Zonës së Tifozëve. Gjatë gjithë turneut, banorët, vizitorët ndërkombëtarë dhe mbështetësit pa bileta do të kenë gjithsesi një vend qendror ku mund të mblidhen dhe të marrin pjesë në atmosferën e vetë Kupës së Botës. Ky dallim ka rëndësi, sepse globalisht, Kupa e Botës nuk është përjetuar kurrë vetëm brenda stadiumeve.
Me pozicionin e saj të favorshëm dhe autostradat lehtësisht të qasshme, Filadelfia është e pozicionuar të bëhet një pikë grumbullimi si për mbajtësit e biletave, ashtu edhe për mbështetësit që lëvizin përgjatë Bregut Lindor gjatë turneut. Është e arsyeshme të pritet që shumë udhëtarë të qëndrojnë te të afërmit ose miqtë, në vend që të përdorin akomodimin tradicional hotelier.
Mungesa e rezervimeve të hershme të hoteleve nuk sinjalizon patjetër një kërkesë të dobët. Ajo mund të nënkuptojë thjesht se vizitorët po sillen ashtu siç janë sjellë udhëtarët e Kupës së Botës për dekada të tëra. Asgjë nga kjo nuk synon të sugjerojë se çdo qytet pritës do ta përjetojë turneun në të njëjtën mënyrë. Nuk do ta përjetojnë. Pikërisht ky është thelbi i çështjes. /Telegrafi/