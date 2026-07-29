Prizreni nderon Komandant Tahir Sinanin në 25-vjetorin e rënies heroike
Komuna e Prizrenit ka përkujtuar 25-vjetorin e rënies heroike të Komandant Tahir Sinanit, duke organizuar homazhe në nderim të jetës, veprës dhe sakrificës së tij për lirinë e Kosovës dhe çështjen kombëtare.
Sipas njoftimit të Komunës, në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë, në emër të institucionit komunal homazhe bëri shefi i Kabinetit të Kryetarit, Nehat Elshani, i cili si bashkëluftëtar i Komandant Tahir Sinanit nderoi kujtimin e komandantit me të cilin kishte luftuar.
Në homazhe morën pjesë edhe bashkëluftëtarë të Komandant Tahir Sinanit dhe anëtarë të familjes së tij.
Më pas, homazhe u bënë edhe pranë shtatores së Komandant Tahir Sinanit në Parkun e Qytetit, ku morën pjesë nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, zyrtarë institucionalë, familjarë të komandantit, veteranë të luftës, familje të dëshmorëve dhe qytetarë.
Komuna e Prizrenit theksoi se trashëgimia e Komandant Tahir Sinanit dhe e të gjithë dëshmorëve mbetet udhërrëfyes për brezat, ndërsa ruajtja e lirisë, forcimi i shtetit dhe nderimi i sakrificës së tyre mbeten përgjegjësi e përhershme. /Telegrafi/