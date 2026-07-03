Prizren Rock & Blues Music Festival
Prizren Rock & Blues Music Festival rikthehet me edicionin e ri, duke sjellë tri netë të muzikës rock dhe blues në zemër të Prizrenit
Prizren Rock & Blues Music Festival rikthehet edhe këtë vit, duke e shndërruar qytetin e Prizrenit në qendrën kryesore të muzikës rock dhe blues në Kosovë. Përgjatë tri netëve, festivali do të mbledhë adhurues të muzikës, artistë dhe vizitorë nga vende të ndryshme, duke ofruar një program të pasur artistik dhe një atmosferë unike argëtimi.
I konsideruar si ngjarja më e rëndësishme e muzikës rock në vend, Prizren Rock & Blues Music Festival synon promovimin e kulturës muzikore, krijimin e hapësirave për bashkëpunim dhe rrjetëzim, si dhe ofrimin e një përvoje të veçantë për publikun e të gjitha moshave.
Detajet
Data: 3–5 korrik 2026
Koha: 17:00 – 01:00
Vendndodhja: Përballë Qendrës Sportive "Sezai Surroi", Prizren
Programi
Programi i festivalit përfshin:
- Performanca të artistëve dhe grupeve të muzikës rock dhe blues
- Koncerte live gjatë tri netëve të festivalit
- Aktivitete argëtuese dhe sociale për pjesëmarrësit
- Hapësira për rrjetëzim dhe shkëmbim përvojash mes artistëve dhe publikut
- Atmosferë festive në një nga ngjarjet më të mëdha muzikore në vend
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të përjetuar atmosferën e festivalit më të rëndësishëm të muzikës rock në Kosovë
- Për të ndjekur performanca live të artistëve dhe grupeve muzikore
- Për të takuar adhurues të muzikës dhe për të krijuar kontakte të reja
- Për të kaluar një fundjavë të mbushur me argëtim dhe përvoja unike
- Për të qenë pjesë e një ngjarjeje që promovon kulturën dhe skenën muzikore alternative
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit
Hyrja në Prizren Rock & Blues Music Festival është falas.
Festivali do të mbahet në hapësirën përballë Qendrës Sportive "Sezai Surroi" në Prizren.
Kontakt:
+383 49 123 345
+383 49 888 388
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