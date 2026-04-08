Prizren, arrestohet një person i dyshuar për disa vjedhje
Policia e Kosovës ka arrestuar sot në Prizren një person të dyshuar për përfshirje në disa raste të vjedhjeve.
Sipas njoftimit të Policisë, pas një pune operative-hetimore dhe mbledhjes së provave në terren, hetuesit policorë të Stacionit Policor në Prizren kanë identifikuar të dyshuarin M.G., i cili dyshohet për disa vepra penale të vjedhjes.
Gjatë ndalimit të tij, policia ka gjetur në trupin e të dyshuarit një substancë të dyshuar narkotike të llojit kokainë.
Në koordinim me prokurorin kujdestar është realizuar edhe bastisje në banesën e tij, ku janë sekuestruar prova materiale që ndërlidhen me rastet në hetim.
I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës dhe ka pranuar se ka kryer të paktën pesë vjedhje në markete dhe vetura. Me vendim të prokurorit, ai është ndaluar për 48 orë.
Policia ka bërë të ditur se po vazhdon hetimet për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në këto raste.
Ndërkohë, gjatë një aksioni tjetër të zhvilluar në orët e hershme të mëngjesit, policia ka arrestuar në flagrancë tre të dyshuar për një rast vjedhjeje të rëndë.
Gjatë operacionit janë sekuestruar bizhuteri ari të vjedhura dhe një automjet i përdorur në kryerjen e veprës.
Pas përfundimit të procedurave, sendet e vjedhura i janë kthyer pronarit të ligjshëm, ndërsa tre të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit.