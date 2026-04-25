Prishtina dhe Gjilani luajnë vetëm për fitore, formacionet zyrtare
Prishtina dhe Gjilani do të takohen me fillim nga ora 20:00 në stadiumin ‘Fadil Vokrri’ në kuadër të javës së 30-të në Superligën e Kosovës.
Vendasit vijnë në këtë takim pa fitore në tri ndeshjet e fundit, pas barazimeve ndaj Drenicës, Dukagjinit dhe Llapit.
Gjilani në anën tjetër po ashtu ka dy ndeshje pa fitore, pasi së fundmi u mposht në shtëpi nga Dukagjini me rezultat 1-0, ndërsa një javë më herët luajti baras 1-1 me Ballkanin.
Të dy trajnerët Alban Dragusha dhe Debatik Curri kanë vendosur të futen në fushë me lojtarët më të mirë në dispozicion.
Formacionet zyrtare:
Prishtina: Gjokaj, Vitija, Zeqiri, Veliu, Kryeziu, Bytyqi, Saletic, Taipi, Ahmeti, Mamengi, Bllaca.
Gjilani: Kolaj, Thaqi, Adili, Krivanjeva, Bilali, Ibrahimi, Morina, Boshnjaku, Basa, Rrahmani, Jarovic.
