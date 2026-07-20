Prindërit që qëndrojnë pranë fëmijëve të tyre bëjnë pesë gjëra
Marrëdhënia midis prindërve dhe fëmijëve ndryshon ndërsa fëmijët rriten, por kjo nuk do të thotë që ata duhet të bëhen të distancuar emocionalisht.
Vitet e adoleshencës janë një kohë kur shumë prindër e kanë gjithnjë e më të vështirë të qëndrojnë të lidhur me fëmijën e tyre.
Megjithatë, psikologia Jaimie Bloch beson se afërsia mund të ndërtohet edhe në këtë fazë të jetës nëse prindërit i qasen marrëdhënies në mënyrën e duhur.
"Lidhshmëria mbi përsosmërinë"
Bloch thekson se është e natyrshme që fëmijët të zhvillojnë mendimet, interesat dhe identitetet e tyre me kalimin e kohës, dhe se u takon prindërve të përshtaten me këto ndryshime, jo t'i luftojnë ato. Në vend të kontrollit, komunikimi i hapur, besimi dhe respekti i ndërsjellë janë thelbësore. Ajo ndau këshillat e saj në një postim në Instagram, ku përshkroi pesë mënyra se si prindërit mund të qëndrojnë pranë fëmijëve të tyre ndërsa rriten.
Shihini si individë të veçantë : Mendimet, interesat dhe identitetet e ndryshme janë shenjë e zhvillimit të shëndetshëm, jo e refuzimit prindëror.
Dëgjojini vërtet : Pa gjykuar dhe imponuar mendimin tuaj. Fëmijët dhe adoleshentët u besojnë më shumë prindërve të tyre kur ndihen të dëgjuar.
Ji i sinqertë : Fëmijët e kuptojnë shpejt kur prindërit fshehin diçka dhe besimi i thyer është i vështirë për t’u rindërtuar.
Vendosni kufij : Rregullat, llogaridhënia dhe struktura janë ende të rëndësishme sepse më shumë liri nuk do të thotë që kufijtë nuk ekzistojnë më.
Ji i duruar : Prindërimi mund të jetë i vetmuar dhe sfidues, prandaj mos ki frikë të kërkosh mbështetje.