Marrëdhënia midis prindërve dhe fëmijëve ndryshon ndërsa fëmijët rriten, por kjo nuk do të thotë që ata duhet të bëhen të distancuar emocionalisht.

Vitet e adoleshencës janë një kohë kur shumë prindër e kanë gjithnjë e më të vështirë të qëndrojnë të lidhur me fëmijën e tyre.

Megjithatë, psikologia Jaimie Bloch beson se afërsia mund të ndërtohet edhe në këtë fazë të jetës nëse prindërit i qasen marrëdhënies në mënyrën e duhur.

"Lidhshmëria mbi përsosmërinë"

Bloch thekson se është e natyrshme që fëmijët të zhvillojnë mendimet, interesat dhe identitetet e tyre me kalimin e kohës, dhe se u takon prindërve të përshtaten me këto ndryshime, jo t'i luftojnë ato. Në vend të kontrollit, komunikimi i hapur, besimi dhe respekti i ndërsjellë janë thelbësore. Ajo ndau këshillat e saj në një postim në Instagram, ku përshkroi pesë mënyra se si prindërit mund të qëndrojnë pranë fëmijëve të tyre ndërsa rriten.

Shihini si individë të veçantë : Mendimet, interesat dhe identitetet e ndryshme janë shenjë e zhvillimit të shëndetshëm, jo e refuzimit prindëror.

Dëgjojini vërtet : Pa gjykuar dhe imponuar mendimin tuaj. Fëmijët dhe adoleshentët u besojnë më shumë prindërve të tyre kur ndihen të dëgjuar.

Ji i sinqertë : Fëmijët e kuptojnë shpejt kur prindërit fshehin diçka dhe besimi i thyer është i vështirë për t’u rindërtuar.

Vendosni kufij : Rregullat, llogaridhënia dhe struktura janë ende të rëndësishme sepse më shumë liri nuk do të thotë që kufijtë nuk ekzistojnë më.

Ji i duruar : Prindërimi mund të jetë i vetmuar dhe sfidues, prandaj mos ki frikë të kërkosh mbështetje.

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