Prezantohet Claude Fable 5, por me kufizime të mëdha
Kompania Anthropic ka prezantuar modelin e ri të inteligjencës artificiale Claude Fable 5, versionin e parë publik të modelit të saj më të fuqishëm nga klasa “Mythos”, por me kufizime të rrepta sigurie.
Sipas kompanisë, Fable 5 shfaq performancë shumë të lartë në programim, analiza të avancuara, punë kërkimore dhe përpunim të përmbajtjeve vizuale. Modeli konsiderohet si një nga sistemet më të afta të inteligjencës artificiale të publikuara deri më tani për përdorim të gjerë.
Megjithatë, Anthropic ka vendosur kufizime të forta në fusha si siguria kibernetike, biologjia dhe kimia. Kur përdoruesit bëjnë pyetje që konsiderohen të ndjeshme në këto fusha, sistemi i ridrejton automatikisht tek modeli më pak i fuqishëm Claude Opus 4.8, në vend që të përgjigjet me Fable 5.
Si masë shtesë sigurie, kompania ka vendosur ruajtjen e detyrueshme të të dhënave të përdorimit për 30 ditë, madje edhe për klientët që më parë kishin kontrata pa ruajtje të të dhënave.
Anthropic thekson se këto të dhëna nuk do të përdoren për trajnim të modeleve, por vetëm për zbulimin e kërcënimeve të reja dhe tentativave për keqpërdorim.
Çmimi i përdorimit të modeleve Fable 5 dhe Mythos 5 është 10 dollarë për një milion tokenë hyrës dhe 50 dollarë për një milion tokenë dalës, që është dy herë më i lartë se ai i modelit Opus 4.8.
Testimet e para kanë treguar se Claude Fable 5 arrin rezultate shumë të mira në detyra komplekse analitike, zhvillim aplikacionesh, dizajn të ndërfaqeve të përdoruesit dhe programim videolojërash. /Telegrafi/