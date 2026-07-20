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Nga sot (20.07.2026) deri më 23.07.2026, Presidentja e Republikës së Indisë, Drupadi Murmu, do të zhvillojë vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Nga MPB njoftojnë se Njësia e Sigurisë në Trafikun Rrugor të SPB Shkup do të marrë masa për regjim të veçantë trafiku në rrugët në zonën më të gjerë qendrore të Qytetit të Shkupit.

"SPB Shkup u bën thirrje të gjithë qytetarëve që marrin pjesë në trafik të respektojnë urdhrat e dhëna nga oficerët e uniformuar të policisë", thonë nga MPB.

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