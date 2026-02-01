Pothuajse çdo person i dytë në Gjermani do të përballet me kancer në një moment të jetës së tij - studimi i RKI tregon katër llojet më të zakonshme të tumoreve
Një në gjashtë gra dhe një në shtatë burra në Gjermani diagnostikohen me kancer para moshës 65 vjeç, sipas të dhënave nga Instituti Robert Koch. Cilat lloje tumoresh janë veçanërisht të zakonshme?
Pothuajse një në dy persona në Gjermani do të zhvillojë kancer në një moment të jetës së tyre.
Sipas Institutit Robert Koch (RKI) në Buletinin e tij Epidemiologjik, 49 përqind e burrave dhe 43 përqind e grave diagnostikohen me kancer.
Dhe përafërsisht një në gjashtë gra dhe një në shtatë burra do të preken nga sëmundja para moshës 65 vjeç, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Sipas tyre, në vitin 2023, afërsisht gjysmë milioni njerëz në Gjermani u diagnostikuan rishtazi me kancer.
Nga këto 517,800 raste të kancerit, rreth 276,400 ndodhën tek burrat dhe afërsisht 241,400 tek gratë.
Afërsisht gjysma e të gjitha rasteve të reja përfshinin prostatën (79,600), gjirin (75,900), mushkëritë (58,300) ose zorrën e trashë dhe rektumin (55,300).
Dita Botërore e Kancerit më 4 shkurt
Sipas statistikave të vdekshmërisë, në Gjermani u regjistruan afërsisht 229,000 vdekje nga kanceri në vitin 2023, nga të cilat rreth 123,000 ishin burra dhe rreth 106,000 ishin gra.
Këto shifra vijnë nga raporti "Kanceri në Gjermani", i publikuar dhjetorin e kaluar nga Regjistri Gjerman i Kancerit dhe Qendra për të Dhënat e Regjistrit të Kancerit në Institutin Robert Koch.
Për të shënuar Ditën Botërore të Kancerit më 4 shkurt, Instituti Robert Koch (RKI) ofron informacione mbi gjetjet dhe zhvillimet aktuale.Kjo ditë ndërkombëtare veprimi synon të rrisë ndërgjegjësimin për kancerin dhe të promovojë parandalimin dhe trajtimin. /Telegrafi/