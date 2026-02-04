Portieri i Barcelonës del nga fusha me topin në duar për ta parë shokun si është- skuadra kundërshtare fitoi goditje këndi
Lojtarët e Barcelonës u kualifikuan për në gjysmëfinalet e Kupës së Mbretit, duke fituar 2-1 ndaj Albacetes të martën në mbrëmje.
Katalanasit e menaxhuan ndeshjen në një mënyrë relativisht rutinore, por një detaj i pazakontë tërhoqi vëmendjen e spektatorëve.
Portieri i Barcelonës, Joan Garcia, kapi topin, por më pas, duke e mbajtur në duar, shkoi drejt vijës së fundit për të kontrolluar shokun e skuadrës, Ronald Araujo, i cili ishte shtrirë.
Për fat të mirë të Barcelonës, nga ajo goditje nga këndi nuk solli asgjë, kështu që gabimi nuk pati pasoja serioze për rezultatin. Megjithatë, situata shkaktoi habi në tribuna dhe u komentua gjerësisht edhe në rrjetet sociale.
Joan Garcia went out with the ball to thank Araujo… and ended up giving Albacete a corner 😭
pic.twitter.com/4tvKmSE9cL
— 𝟭𝟴𝟵𝟵 (@Barca_Archive) February 3, 2026
Pas ndeshjes, portieri foli edhe për rikthimin e Araújos në ekip: “Jemi të gjithë shumë të lumtur për Araújon. Që kur është rikthyer, ai ka luajtur shumë mirë dhe ka treguar dëshirë dhe pasion të madh. Ne donim që ai të ishte përsëri standard në ndeshjet e mëdha, sepse kemi shumë nevojë për të. Jemi gjithashtu të lumtur që ai shënoi një gol – e dimë sa shumë do të thotë për të”, deklaroi Garcia.
Barcelona do të mësojë emrin e kundërshtarit të saj në gjysmëfinale pas shortit, ndërsa vazhdon luftën për një trofe të ri në garën vendase. /Telegrafi/