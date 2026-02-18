Polonia tejkalon një milion armë të regjistruara, ndërsa polakët vazhdojnë të armatosen
Polonia lëshoi një rekord prej 50,700 lejesh për armë në vitin 2025, duke e çuar numrin total të armëve të zjarrit të regjistruara për civilë mbi 1 milion për herë të parë, sipas statistikave të policisë.
Numri i lejeve aktive arriti në 411,769 deri në fund të vitit të kaluar, më shumë se dyfishi i 192,819 të regjistruara në vitin 2015.
Numri i armëve në duart e civilëve u rrit në 1,037,778, një rritje prej më shumë se 107,000 nga viti 2024, transmeton Telegrafi.
Lejet e koleksionistëve përbënin shumicën e aplikimeve në vitin 2025, me 21,071 vendime. Lejet sportive dolën të dytat me 17,601, të ndjekura nga 7,254 leje për mbrojtje personale.
Rritja e pronësisë filloi në vitin 2022, kur u lëshuan 37,402 leje të reja krahasuar me 19,939 vitin e kaluar.
Poligonet polake të qitjes raportuan një rritje të ndjeshme të vizitorëve në javët pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të atij viti.
Pavarësisht rritjes, Polonia ka afërsisht 2.5 armë zjarri për 100 banorë, shkalla më e ulët në BE, sipas të dhënave të vitit 2017 nga Sondazhi i Armëve të Vogla.
Finlanda kryeson bllokun me 32.4 armë për 100 persona, e ndjekur nga Austria me 30 dhe Qiproja me 29.1.
Dariusz Loranty, ish-drejtor i policisë së Varshavës i cili punoi në rastet e terrorizmit kriminal dhe vrasjeve, tha se sistemi aktual përqendron shumë autoritet në një agjenci të vetme.
"Sistemi aktual i dhënies së armëve shkel parimin e shenjtë të ndarjes së pushteteve", tha Loranty.
Policia "kontrollon, pastaj merr një vendim dhe nxjerr ligje për veten sipas ligjit aktual".
Ai propozoi transferimin e fuqisë formale të vendimmarrjes nga policia në administratën civile, me guvernatorët që lëshojnë leje përmes procedurave administrative që përfshijnë si kontributin e policisë ashtu edhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Vendimet administrative mund të kundërshtohen më pas në gjykatë.
Loranty tha se pronësia e armëve ndryshon rrënjësisht sjelljen, kryesisht përmes rritjes së përgjegjësisë. Ligji polak ndalon rreptësisht mbajtjen ose posedimin e armëve nën ndikimin e alkoolit.
"Kur dikush është me armë, ai nuk do të pijë vodka. Sigurisht që ekziston një ndjenjë tjetër përgjegjësie", tha ai.
Loranty gjithashtu bëri thirrje për vlerësime më rigoroze psikiatrike, duke thënë se kushdo që tregon simptoma depresioni duhet të ndalohet nga posedimi i armëve.
Ekzaminimet nuk duhet të jenë sipërfaqësore, duke kërkuar që psikiatrit të vlerësojnë kandidatët të paktën dy herë në situata të ndryshme, tha ai.
Besimi popullor se polakët po armatosen nga frika e konfliktit me Rusinë nuk pasqyron realitetin, sipas Loranty.
"Ky është një iluzion i tillë. Një pjesë shumë e vogël e njerëzve e kanë këtë iluzion. Në fakt, arsyetimi është se njerëzit kanë frikë nga një rritje e krimit në një kuptim të gjerë", tha ai.
Ai i vuri në dukje grupet kriminale gjeorgjiane si një shqetësim të veçantë, duke thënë se ato kanë më shumë gjasa të sulmojnë qytetarët polakë sesa ukrainasit.
Polonia 2050, një parti e qendrës në koalicionin qeverisës, paraqiti projektligjin në tetor 2025 që kërkon ekzaminime të detyrueshme të rregullta mjekësore dhe psikologjike për të gjithë mbajtësit e lejeve të armëve, përfshirë gjuetarët.
Sipas propozimit, njerëzit deri në moshën 70 vjeç do të paraqisnin certifikata çdo pesë vjet për të mbajtur leje të vlefshme, ndërsa ata mbi 70 vjeç do ta bënin këtë çdo dy vjet.
Koleksionistët dhe restauruesit historikë, armët e të cilëve nuk paraqesin kërcënim të drejtpërdrejtë, do të përjashtoheshin.
Komuniteti i gjuetarëve e ka kundërshtuar masën, dhe një iniciativë e mëparshme e ngjashme që prek vetëm gjuetarët u refuzua nga parlamenti në leximin e parë.
Konsultimi publik mbi draftin mbetet i hapur, duke i lejuar çdo qytetari të paraqesë mendime.
SHBA-të kanë afërsisht 120 armë zjarri për 100 banorë, duke i bërë armët rreth shtatë deri në tetë herë më të disponueshme sesa në Bashkimin Evropian.
E drejta e pronësisë së armëve është e sanksionuar në Amendamentin e Dytë të Kushtetutës së SHBA-së, i cili ka kontribuar në ligje relativisht liberale për armët në shumë shtete.
Rregulloret e BE-së janë përgjithësisht më kufizuese dhe ndryshojnë ndjeshëm midis shteteve anëtare.
Shkallët e vrasjeve me armë zjarri në SHBA janë dukshëm më të larta se mesataret e BE-së, me disa vende evropiane që regjistrojnë norma dhjetëra herë më të ulëta se nivelet e SHBA-së. /Telegrafi/