Policia sërish kap municion dhe pajisje ushtarake në një shtëpi të pabanuar në Zubin Potok
Gjatë një patrullimi rutinë në një shtëpi të pabanuar në Zubin Potok, policia ka gjetur dhe konfiskuar një sasi municioni dhe pajisjesh ushtarake.
Policia ka gjetur: 15 fishekë të mbushur dhe 11 të zbrazur për pushkë gjuetie, një makinë për mbushjen e fishekëve, një sasi baruti, diabola, dhe një pjesë uniforme ushtarake.
Në këtë rast nuk ka persona të arrestuar, ndërsa policia ka njoftuar prokurorin dhe rasti është në procedurë hetimore për armëmbajtje pa leje.
Zubin Potoku është zona ku autoritetet kanë hasur shpesh në gjetje të armëve, municionit dhe uniformave në objekte të pabanuara në muajt e fundit, duke theksuar shqetësimin për armë të paligjshme në territorin lokal.
Rasti i fundit i raportuar është më 30 mars 2026, ku policia ka gjetur dhe konfiskuar në një shtëpi të braktisur në fshatin Prelez të Zubin Potokut një pistoletë, dy uniforme, një karikator të zbrazët të modelit AK‑47, disa gëzhoja dhe dokumente të ndryshme të sekuestruara, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbuluar personat përgjegjës.
Raportime të tjera të policisë kanë treguar se në zona të ndryshme të veriut të Kosovës, përfshirë edhe Zubin Potok, janë gjetur armë automatikë, municion e pajisje taktike në objekte të braktisura, shpesh pa persona të arrestuar.
Autoritetet po vazhdojnë hetimet për të sqaruar nga kush janë vendosur këto armë dhe pajisje, si dhe për të parandaluar trafikimin apo përdorimin e tyre në mënyrë të paligjshme. /Telegrafi/