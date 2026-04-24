Policia në Florida kap aligatorin në parking, publikohen pamje
Departamenti i Policisë së West Palm Beach të Floridas ndau një video të oficerëve që përballen me një aligator në një parking të zbrazët.
Videoja, e postuar në Facebook , tregon një oficer duke e prekur lehtë aligatorin derisa të jetë në gjendje të vërë duart rreth nofullave të zvarranikut dhe t'i mbajë ato të mbyllura.
Një oficer tjetër më pas e ndihmon dhe i mbyll gojën aligatorit për ta bërë atë më pak të rrezikshëm për transport.
"Vetëm një ditë tjetër në patrullë”, thuhet në postim. /Telegrafi/
