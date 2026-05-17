Policia kanadeze heton vjedhjen e 'mallrave për barbeque', gjen dhelprën me gojën plot me hot dogë
Policia në Alberta, Kanada iu përgjigj "një raporti për vjedhje që përfshinte produkte për skarë" dhe mbërriti për të gjetur një dhelpër të kuqe me gojën plot me hot dogë.
Policia e Albertës tha në mediat sociale se oficerët iu përgjigjën vendndodhjes në Crowsnest Pass të hënën "në kërkim të një të dyshuari të përshkruar si me flokë të kuq, me shtat të shkurtër dhe me pallto të trashë".
"Pas një hetimi të shkurtër, i dyshuari u gjet duke u përpjekur të fshihte provat aty pranë", tha postimi, transmeton Telegrafi.
Policia ndau një foto të dhelprës hajdute me gojën plot me hot dogë.
"I dyshuari u lirua pa kushte - dhe me bark të plotë", shkruan zyrtarët. /Telegrafi/
