Policia gjermane arreston pesë burra për kontrabandë mallrash me vlerë 30 milionë euro për kompanitë e mbrojtjes në Rusi
Autoritetet gjermane arrestuan pesë burra të enjten me dyshimin për drejtimin e një rrjeti kriminal që kontrabandonte mallra me vlerë të paktën 30 milionë euro për kompanitë ruse të mbrojtjes, duke shkelur sanksionet e BE-së.
Zyra e Prokurorit Publik Federal tha se të dyshuarit vepronin përmes një kompanie tregtare në Lübeck dhe përdornin “kompani fasadë dhe klientë brenda dhe jashtë Bashkimit Evropian” për të fshehur skemën.
Rrjeti dyshohet se organizoi rreth 16,000 dërgesa në Rusi, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Arrestimet u kryen në Lübeck në Gjermaninë veriore dhe në rrethin e Herzogtum Lauenburg.
Ndërkohë, bastisje të njëkohshme u kryen në Lübeck, Frankfurt am Main, rrethin e Nordwestmecklenburg, Nuremberg dhe rrethin e Ostholstein.
Pesë të dyshuar të tjerë mbeten të lirë.
Të arrestuarit do të paraqiten para një gjyqtari hetues në Gjykatën Federale të Drejtësisë të premten, i cili do të vendosë nëse do të lëshojë urdhër-arreste.
Prokurorët thanë se rrjeti kishte mbështetje nga strukturat shtetërore ruse dhe identifikoi të paktën 20 kompani ruse të mbrojtjes të sanksionuara si klientë.
Të dyshuarit akuzohen për komplot për të siguruar mallra për industrinë ruse dhe për t'i eksportuar ato në Rusi me qëllim anashkalimin e rregulloreve të embargos së BE-së.
Arrestimet vijnë ndërsa vendet evropiane intensifikojnë përpjekjet për të luftuar rrjetet e shmangies së sanksioneve që furnizojnë “kompleksin ushtarako-industrial të Rusisë” gjatë luftës së saj të vazhdueshme në Ukrainë, e cila tani po i afrohet katër viteve të saj. /Telegrafi/