Polestar më në fund po u jep njerëzve ato që duan - butonat
Me rregulloret e reja që hyjnë në fuqi jashtë vendit dhe klientët të lodhura nga ekranet, prodhuesit e veturave më në fund po fillojnë të largojnë mbingarkesën e ekraneve me prekje.
Edhe Polestar - një markë që lansoi me pothuajse çdo funksion të integruar në një ekran masiv - së shpejti do të sjellë butona fizikë në kabinat e saj.
Kreu i dizajnit të kompanisë, Philipp Romers, konfirmoi së fundmi se modelet e ardhshme do të kenë më shumë butona.
Është një ndryshim i madh për një markë që prej kohësh është mbështetur në estetikën minimaliste me shumë ekrane.
Megjithatë, koha nuk është për t'u habitur.
Standardet e reja evropiane të sigurisë nga Euro NCAP tani kërkojnë kontrolle të caktuara fizike që automjetet të fitojnë vlerësim.
Përtej shtimit të kontrolleve fizike, Polestar planifikon gjithashtu të përditësojë sistemin e saj të informacionit dhe argëtimit.
Marka do të vazhdojë të përdorë Android Automotive, por me opsione të zgjeruara personalizimi të dizajnuara për ta bërë përvojën të ndihet më e personalizuar.
Edhe vetë dizajni i brendshëm po tërheq vëmendje.
Romers thotë se ngjyra dhe materiale të reja janë në rrugë. /Telegrafi/