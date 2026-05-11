"Po vepron si huligan", Riha: Vuçiq në mbrojtje, duke zhvilluar luftë psikologjike me të gjithë
Analistja dhe gazetarja serbe Antonela Riha ka deklaruar se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, vazhdon të dominojë narrativën politike në vend, ndërsa opozita dhe lëvizjet studentore ende nuk kanë një plan të qartë për të ardhmen politike të Serbisë.
Në një intervistë për N1, Riha tha se publiku serb po fokusohet në temat që promovohen nga Vuçiqi, përfshirë spekulimet nëse zgjedhjet e parakohshme do të mbahen më 12 korrik.
“Vuçiq ende po e udhëheq historinë dhe ne nuk kemi asgjë tjetër përveç një mjegulle. Studentët dhe opozita duhet të bëjnë një plan për ‘ditën e nesërme’”, deklaroi ajo.
Sipas Rihës, megjithëse në Serbi po qarkullojnë spekulime për zgjedhje të parakohshme gjatë verës, ajo dyshon se ato do të mbahen së shpejti, duke shtuar se presidenti serb aktualisht ndodhet “në mbrojtje”.
“Vlerësimet e tij nuk janë ato që do të donte dhe nga deklaratat e tij mund të shihet se po zhvillon një luftë psikologjike me të gjithë”, tha ajo.
Riha kritikoi ashpër edhe deklaratën e Vuçiqit lidhur me incidentin në Novi Sad, ku presidenti serb pretendoi se dy persona që tentuan të hiqnin një banderolë të SNS-së nga ura, u lutën të mos i hidhnin në Danub.
“Ai nuk po sillet si president shteti, por si një huligan me pushtet”, u shpreh Riha, duke shtuar se gjuha e tillë normalizon dhunën në shoqëri.
Ajo e lidhi përgjegjësinë e mediave me incidentin në Nish, ku ish-dekanja e Fakultetit Filozofik, Natalija Jovanoviq, u sulmua me thikë nga një grua, e cila sipas saj ishte ndikuar nga përmbajtjet mediatike.
“Mediat pro-regjimit nxisin urrejtje dhe transmetojnë mesazhe dhune nga politikanët. Kur dikush thotë se dikush mund të përfundojë në Danub dhe nuk ndëshkohet për këtë, mesazhi është se dhuna lejohet”, deklaroi Riha.
Duke komentuar gjendjen e opozitës serbe, ajo tha se asaj i mungon ende një strategji e qartë politike, ndonëse tërheqja e saj në favor të lëvizjes studentore mund të ketë qenë një llogaritje pragmatike.
Riha krahasoi situatën në Serbi me opozitën në Hungari, duke thënë se në Serbi ende mungon niveli i organizimit dhe pjekurisë politike që, sipas saj, kanë treguar forcat opozitare hungareze.