Po rrisim fëmijë që nuk kanë respekt - dhe po e paguajmë çmimin
Nga: Joel Alperson / Newsweek
Përkthimi: Telegrafi.com
“Lilly, takoje Joelin,” i tha një mik i imi, vajzës së tij. “Gëzohem që të njoh, Lilly,” i thashë unë. Lilly tha: “Përshëndetje,” duke buzëqeshur ëmbël. Takimi ishte mjaft i këndshëm. Problemi ishte se Lilly ishte katër vjeçe, ndërsa unë 67 vjeç. Për një fëmijë katërvjeçar, ose për të njëjtën çështje edhe për një 24-vjeçar, unë duhej të isha “z. Alperson.” Gjithnjë e më shumë, fëmijëve nuk po u mësohet niveli i duhur i respektit për brezin më të vjetër - shpesh me pasoja të rënda.
Qendra Kombëtare për Statistikat e Arsimit raportoi se “përqindjet më të larta të shkollave publike në vitet 2019-2020, në raport me vitet 2009-2010, raportuan për probleme disiplinore të nxënësve në lidhje me mësuesit dhe klasat. Konkretisht, përqindjet më të larta raportuan abuzim verbal të nxënësve ndaj mësuesve (10 kundrejt 5 përqind), si dhe akte mosrespektimi ndaj mësuesve - përveç abuzimit verbal (15 kundrejt 9 përqind) ...”
Në vitin 2019, revista Science Advances raportoi se “mesatarisht, njerëzit besonin se fëmijët e sotëm kanë më pak respekt për të moshuarit sesa kishin më parë. Për më tepër, njerëzit që kishin një shkallë më të lartë respekti për autoritetin, besonin se fëmijët e sotëm i respektojnë më pak të moshuarit. Në një analizë eksploruese, vërejtëm gjithashtu se pjesëmarrësit më të moshuar besonin se fëmijët e ditëve të sotme po bëhen më pak respektues ndaj të moshuarve.”
Gjëja më shqetësuese është se Shoqata Amerikane e Psikologjisë raportoi se, nga viti 2019 deri në vitin 2023, 57 përqind e mësuesve të anketuar në nivel kombëtar përjetuan të paktën një akt dhune fizike gjatë vitit shkollor.
Ja disa mendime se si mund të ndryshohen këta trendë.
Fëmijët kanë nevojë për disiplinë nga prindërit e tyre po aq sa kanë nevojë për dashuri. Edhe pse kjo nuk duhet të jetë - dhe në shumicën e rasteve nuk duhet të jetë - një zgjedhje mes njërës ose tjetrës, një fëmijë i dashur dhe i përkëdhelur, i cili nuk mëson të respektojë brezin më të vjetër, ka të ngjarë të pendohet për këtë kur do të kërkojë punë, do të bisedojë me drejtuesit dhe klientët e tij, do të takojë prindërit e dikujt me të cilin/cilën ka një lidhje romantike, ose edhe kur do të përballet me policinë. Prindërit duhet të kenë më shumë frikë nga vështirësitë që fëmija i tyre mund të hasë në këto situata sesa nga pakënaqësia që mund të shkaktojnë duke këmbëngulur që të jenë të respektuar.
Siç shkruan Dennis Prager në komentin e tij për secilin prej pesë librave të parë të Biblës (Torës), ne urdhërohemi ta duam Zotin, ta duam të afërmin tonë dhe ta duam të huajin, por jo t’i duam prindërit tanë. Ne urdhërohemi t’i nderojmë ata. Bibla e pranon qartë se marrëdhëniet prind-fëmijë mund të jenë sfiduese - përndryshe, pse do të ekzistonte një ligj i tillë? Megjithatë, marrëdhëniet e vështira nuk e përjashtojnë një fëmijë të vogël ose, për atë çështje, një fëmijë të rritur nga detyrimi për të respektuar prindërit e tij. Po të ishte ndryshe, ky ligj nuk do të ishte një nga Dhjetë Urdhrat. Dhe, ndonëse urdhri u drejtohet fëmijëve, ai nënkupton edhe një detyrim për prindërit. Ata duhet të jenë figura autoriteti, të denja për respekt. Prindërit që përulen vazhdimisht para dëshirave të fëmijës ose kërkojnë miratimin e tij, ua bëjnë shumë më të vështirë fëmijëve që t’i nderojnë ata. Prindërit duhet të jenë të rriturit që duan të bëhen fëmijët e tyre.
Mënyra se si flet (dhe vishet) një fëmijë, do të ndikojë në shkallën e respektit që ai ka për veten - dhe për të tjerët. Fjalët vulgare dhe madje edhe zhargoni ulin standardet e sjelljes së një fëmije. E njëjta gjë vlen edhe për mënyrën se si fëmijët u drejtohen të rriturve. Ashtu si në takimin tim me Lillyn, kam parë shumë prindër të tjerë që i lejojnë fëmijët e tyre t’i thërrasin miqtë e tyre të rritur me emrat e parë.
T’i drejtohesh pastorëve, rabinëve dhe mjekëve me emrin e tyre të parë, apo edhe me titullin dhe emrin e parë, si p. sh. “Pastor Jim” ose “Rabin Aaron,” është një praktikë tjetër që nuk e kam parë kurrë gjatë kohës kur po rritesha. Kjo i zvogëlon dallimet midis figurave të autoritetit dhe personit që u drejtohet atyre. Figurave fetare - dhe mjekëve - duhet t’u drejtohemi me titullin e nderimit dhe mbiemrin e tyre. Për të qenë i qartë, kjo praktikë synon të jetë shumë më tepër në dobi të fëmijës sesa të të rriturit. Emrat e parë mund të krijojnë familjaritet, por nuk frymëzojnë respekt.
Para viteve ’60 të shekullit XX, ishte e zakonshme që nxënësit të ngriheshin në këmbë kur mësuesi hynte në klasë. Sot, fatkeqësisht, shumë njerëz do ta konsideronin qesharake atë traditë. Prindërit mund t’i ndihmojnë mësuesit të fitojnë respekt duke u dhënë atyre përfitimin e dyshimit kur mësojnë për një problem që lidhet me fëmijën e tyre. Një vlerësim i padrejtë është shumë më pak i dëmshëm sesa shpërfillja e një paralajmërimi për problemet e sjelljes ose të mësimit të një fëmije. Mësuesit dhe drejtuesit e grupeve rinore më kanë treguar se sa mbrojtës bëhen prindërit kur marrin komente kritike për fëmijën e tyre. Në raste të tilla, një prind mund ta mbrojë fëmijën jo vetëm nga kritika e mësuesit, por edhe nga këshilla konstruktive që i nevojitet për t’u bërë një i rritur më i mirë.
Fëmijët duhet të dinë gjithashtu se nuk duhet të ndërpresin kur të rriturit janë duke biseduar. Nëse çështja nuk është e ngutshme, ata duhet të presin. Prindërit që i lejojnë fëmijët e tyre të ndërpresin një bisedë - dhe e kam parë shpesh të ndodhë kjo - përcjellin mesazhin se biseda e të rriturve, dhe rrjedhimisht vetë të rriturit, nuk janë të rëndësishëm.
Pse duhet që fëmijët ta shohin çdo të rritur, përfshirë prindërit e tyre, si të denjë për respektin e tyre?
Sepse të rriturit kanë fituar njohuri të çmuara për jetën - urtësi - që një fëmijë nuk mund t’i ketë dhe as t’i vlerësojë plotësisht në moshën e tij. Ashtu siç duhet të nderojmë priftërinjtë, pastorët dhe rabinët, një fëmijë duhet t’i shohë të rriturit me nderim. Ashtu siç një udhëheqës i mirë fetar duhet të na ndihmojë të rritemi shpirtërisht, një prind i mirë ose edhe një i rritur i panjohur mund ta ndihmojë një fëmijë të bëhet një i rritur i përgjegjshëm.
Gjithashtu, shumica dërrmuese e të rriturve kanë përjetuar më shumë dhimbje dhe sfida në jetë sesa çdo fëmijë. Në një moment të caktuar, një i rritur ka të ngjarë të ketë duruar dhimbje të forta fizike, dhimbje emocionale ose të dyja. Ai mund të ketë përjetuar humbjen e vendit të punës, divorc, vështirësi financiare ose humbjen e njerëzve të dashur. Mund të ketë shërbyer në luftë, të jetë përballur me varësinë dhe me shumë sfida të tjera. Brezat e rinj duhet t’i nderojnë ata që kanë kaluar nëpër sprova të tilla sepse, me shumë gjasë, vetë të rinjtë nuk i kanë kaluar ende.
Komunitetet e mira nuk krijohen vetvetiu. Historia dhe përvoja personale tregojnë vazhdimisht se ndërgjegjja është një udhërrëfyes i brishtë moral. Ajo është e lakueshme dhe shpesh i justifikon dëshirat tona. Fëmijët kanë nevojë për mësues të mirë dhe që mësimet thelbësore të mësohen, këta mësues - qoftë në shkollë apo në shtëpi - duhet të respektohen. Mësimet që të rriturit mund t’u japin janë litari i shpëtimit për një fëmijë, harta e tij për të shmangur gabimet e shumta që bëjnë të rriturit. Sa më pak të mësojnë të rinjtë nga të moshuarit e urtë, aq më shumë do të degradojnë shoqëritë. Shoqëria nuk do të përmirësohet aq shumë nga fëmijët që i duan prindërit e tyre, sa nga fëmijët që i respektojnë ata.
Për ironi, ndonëse mund të mos duket si një shprehje dashurie të kërkosh respekt nga fëmija yt, kjo përbën një nga mundësitë më të mira për t’i dhënë atij atë që çdo prind i kujdesshëm do të dëshironte më shumë për fëmijën e vet.Një jetë të mirë. /Telegrafi/