Pjesëtarët e FSK-së përfundojnë trajnimin e zhytjes në Shqipëri
Pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) kanë përfunduar me sukses trajnimin e zhytjes në Republikën e Shqipërisë, në kuadër të bashkëpunimit bilateral mes dy forcave.
Sipas njoftimit të FSK-së, Qendra Ndërkombëtare e Trajnimeve për Kërkim-Shpëtim e Gardës Kombëtare të FSK-së ka realizuar trajnimin “Zhytje Rifreskuese” në Qendrën Kombëtare të Polumbarëve të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, në Pashaliman të Vlorës.
Trajnimi kishte për qëllim avancimin dhe rifreskimin e njohurive profesionale në fushën e zhytjes, me fokus në teknikat moderne, sigurinë nënujore, planifikimin dhe realizimin e operacioneve të zhytjes.
Gjatë këtij programi, pjesëtarët e FSK-së janë trajnuar edhe për kontrollin e lundrueshmërisë, sistemin “buddy”, si dhe për zhvillimin e aftësive për mësimdhënie dhe demonstrime praktike.
FSK ka bërë të ditur se përmes këtij trajnimi janë forcuar kapacitetet profesionale të pjesëtarëve të saj për realizimin e misioneve të kërkim-shpëtimit dhe operacioneve të specializuara nënujore. /Telegrafi/