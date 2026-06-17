Petrova-Çamova: Bullgaria nuk ka interes të përshkallëzojë tensionet me Maqedoninë, bllokada e kufirit është kundërproduktive
Iniciativat për të bllokuar kufirin në mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë janë kundërproduktive dhe mund të dëmtojnë pozicionin e Bullgarisë në marrëdhëniet me Maqedoninë, tha ministrja e Jashtme bullgare Velislava Petrova-Çamova në lidhje me protestat e paralajmëruara në kufirin bullgaro-maqedonas të paralajmëruara për të dielën nga fondacioni "Maqedonia" i Viktor Stojanovit.
“Sidoqoftë, veprime të tilla do të jenë kundërproduktive”, tha ministrja në një deklaratë për mediat bullgare.
Sipas saj, nisma të tilla nuk lidhen me aktivitetet e qeverisë bullgare dhe nuk kontribuojnë në mbrojtjen e interesave kombëtare.
“E kuptoj që ekziston mundësia që organizatat joqeveritare ose struktura të tjera të organizojnë ngjarje të tilla, por nga ana jonë është e rëndësishme të mbajmë një qëndrim shumë të vendosur me të drejta të shprehura qartë për të cilat ne mbrojmë”, tha Petrova.
Ajo theksoi se Bullgaria nuk ka interes në përshkallëzimin e tensioneve me Maqedoninë.
“Nuk ka nevojë të futemi më tej në kanalin e përshkallëzimit dhe të përgjigjemi në çdo rast në të cilin ka një provokim të tillë”, theksoi Ministrja e jashtme bullgare./Telegrafi/