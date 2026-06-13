Peshkaqeni sulmon një grua në Sidnei, dërgohet me helikopter në spital
Një grua është lënduar rëndë pasi është kafshuar nga një peshkaqen në një plazh në Sidnei.
Policia e Uellsit të Ri Jugor tha se shërbimet e emergjencës u thirrën në plazhin Coogee në lindje të qytetit.
Gruaja 35-vjeçare u “nxor nga uji nga anëtarë të publikut të cilët filluan ndihmën e parë”, dhe pësoi “lëndime serioze në krahë dhe këmbë”.
Ajo u transportua më pas me helikopter në spital.
Disa plazhe në zonë u mbyllën si masë paraprake.
Kjo vjen pasi një zhytës mashkull vdiq javën e kaluar pasi u kafshua nga një peshkaqen 4.5 metra i gjatë në juglindje të Perthit, Australia Perëndimore.
Në maj, një baba i dy fëmijëve u vra nga një peshkaqen pranë Perthit.
Sulmet e peshkaqenëve në Australi janë më të zakonshme sesa në shumë pjesë të tjera të botës, megjithëse shpesh nuk janë fatale.
Që nga fillimi i mbajtjes së të dhënave në vitin 1791, në Australi janë regjistruar pothuajse 1,300 sulme nga peshkaqenë, me më shumë se 260 prej tyre që kanë rezultuar me vdekje. /Telegrafi/