Pesë të lënduar pasi një aeroplan nga Delhi për në Cyrih u detyrua të ndërpresë ngritjen për shkak të një problemi me motorin
Swiss International tha se një fluturim nga Delhi për në Cyrih u detyrua të ndërpresë ngritjen herët të dielën pas një problemi me motorin, duke shtuar se katër pasagjerë dhe një anëtar i ekuipazhit u lënduan.
Linja ajrore nuk dha detaje, por Economic Times raportoi se njëri nga motorët ishte përfshirë nga flakët ndërsa aeroplani po përshpejtonte në një pistë dhe se pasagjerët u lënduan gjatë një evakuimi emergjent.
"Pak pas orës 1 të mëngjesit sipas orës lokale më 26 prill, ndodhi një problem me një nga motorët gjatë ngritjes së fluturimit LX147 në Delhi. Ekuipazhi ndërpreu ngritjen dhe, pasi vlerësoi situatën, vendosi si masë paraprake të evakuonte avionin", ka thënë Swiss International në një deklaratë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
#BREAKING : Swiss International Air Lines flight LX147, operated by aircraft HB-JHK, suffered an engine No. 1 failure during the take-off roll while departing Delhi for Zurich.
Emergency slides were deployed and the aircraft was evacuated on the runway as a precaution.… pic.twitter.com/EwGFQjvLlZ
— upuknews (@upuknews1) April 26, 2026
Ajo tha se kishte ngritur një grup pune për të hetuar incidentin, duke shtuar se pasagjerët e lënduar u dërguan në spital, ndërsa anëtari i ekuipazhit kishte pësuar një lëndim të kyçit të këmbës.
Linja ajrore kishte thënë më parë se gjashtë pasagjerë ishin lënduar, por e kishte rishikuar numrin.
SWISS A330 from Delhi to Zurich aborted takeoff after left engine fire. Quick reject, emergency evacuation via slides. Six passengers hospitalized with minor injuries. 228 people on board.
— Fahad Naim (@Fahadnaimb) April 26, 2026
Në bordin e aeroplanit, i cili ishte një Airbus A330, ndodheshin 228 pasagjerë, katër foshnje dhe 13 anëtarë të ekuipazhit.
Aeroporti Ndërkombëtar Indira Gandhi i Delhit shpalli gjendje emergjente pas incidentit, por operacionet në pistë kanë rifilluar që atëherë, tha një burim i njohur me çështjen, i cili nuk ishte i autorizuar të fliste për këtë çështje dhe nuk pranoi të identifikohej. /Telegrafi/