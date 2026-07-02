Persona të panjohur vjedhin një armë zjarri dhe fishekë në një shtëpi në Deçan, rasti po hetohet
Disa persona të panjohur kanë depërtuar me forcë në shtëpinë e një person me ç’rast i kanë vjedhur një armë zjarri me një karikator dhe gjashtë fishekë me leje.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur më 22.06.2026 rreth orës 10:40 në fshatin Gramaqel të Deçanit.
Tutje thuhet se raport po hetohet.
“Fsh. Gramaqel, Deçan / 22.06.2026 – 10:40. Është raportuar se të dyshuar të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e viktimës mashkull kosovar me ç’rast i kanë vjedhur një armë zjarri me një karikator me gjashtë fishekë me leje përkatëse. Rasti nën hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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