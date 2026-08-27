Përplasi për vdekje 1-vjeçaren gjatë manovrës me makinë, arrestohet 24-vjeçari në Tiranë
A.T, 24 vjeç, është arrestuar nga Policia në Tiranë, pasi dyshohet se gjatë një manovre me automjet në Farkë ka përplasur aksidentalisht një vajzë rreth 1 vjeç e gjysmë, e cila ka humbur jetën.
Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme, teksa 24-vjeçari po kryente manovrën e lëvizjes mbrapa me automjet.
Si pasojë e përplasjes dhe plagëve të rënda, fëmija ka ndërruar jetë.
Policia ka nisur hetimet për të dokumentuar rrethanat e plota të ngjarjes, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme. /euronews.al/
Top Lajme
Jobs
Real Estate