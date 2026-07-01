Përmbytet reparti i Radioterapisë në Shkup, Stojkovski: Aparaturat janë fikur në kohë
Në Klinikën e Onkologjisë në Shkup, kati përdhesë ku kryhet radioterapia për pacientët me sëmundje malinje, është përmbytur.
Pas raportimin nëpër disa media, lajmin e ka konfirmuar dhe drejtori i Klinikës, Igor Stojkovski.
Ai tha se menjëherë pas ngjarjes janë fikur të gjitha aparaturat, duke parandaluar një rrezik më të madh.
“Aparaturat u fikën me kohë,” deklaroi Stojkovski.
Drejtori theksoi se Klinika është në komunikim të vazhdueshëm me Agjencinë për Siguri nga Rrezatimi dhe se asnjë pacient nuk është i ekspozuar ndaj rrezikut.
Përmbytja ka ardhur si pasojë e motit të keq që ka përfshirë qytetin e Shkupit.
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