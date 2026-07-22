Përleshje mes dy burrave dhe një gruaje në Gjilan, përfundojnë në spital
Tre persona janë përleshur mes vete dy burra dhe një grua (shtetase e huaj) të cilët kanë marrë lëndime trupore.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 19.07.2026, në Gjilan.
Tutje në raport bëhet e ditur se dy nga ta kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa një ka refuzuar.
“Raportohet se janë përleshur fizikisht tre të dyshuar dy meshkuj kosovarë dhe një femër shtetase e huaj. Si pasojë e të dyshuarit kanë pësuar lëndime trupore, dy nga ta kanë pranuar tretman mjekësor ndërsa një ka refuzuar. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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