Tre persona janë përleshur mes vete dy burra dhe një grua (shtetase e huaj) të cilët kanë marrë lëndime trupore.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 19.07.2026, në Gjilan.

Tutje në raport bëhet e ditur se dy nga ta kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa një ka refuzuar.

“Raportohet se janë përleshur fizikisht tre të dyshuar dy meshkuj kosovarë dhe një femër shtetase e huaj. Si pasojë e të dyshuarit kanë pësuar lëndime trupore, dy nga ta kanë pranuar tretman mjekësor ndërsa një ka refuzuar. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori”, thuhet në raport. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme