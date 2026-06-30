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Në fshatin Zlipotok të komunës së Dragashit është raportuar një rast i rëndë, ku fillimisht ka ndodhur një rrahje mes disa personave.

Sipas informacioneve zyrtare, si pasojë e përleshjes viktima mashkull shtetas i Kosovës ka pësuar lëndime nga një mjet i mprehtë.

Ai është dërguar për trajtim mjekësor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Dragash, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e tij.

Ndërkohë, i dyshuari mashkull shtetas i Kosovës është në arrati dhe është duke u kërkuar nga organet e rendit.

Policia dhe prokuroria kompetente janë duke hetuar rrethanat e rastit. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme