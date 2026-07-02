Përfshihet nga zjarri një shtëpi në Mitrovicë, nuk ka të lënduar
Një shtëpi është përfshirë nga zjarri të mërkurën rreth orës 22:45, në Mitrocvicë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se në vendin e ngjarja kanë dal ekipet e zjarrfikësve dhe kanë lokalizuar zjarrin.
Tutje në raport thuhet se përveç dëmëve materiale nuk raportohet për të lënduar, ndërsa rasti është nën hetime.
“Mitrovicë Jugu / 01.07.2026 – 22:45. Është raportuar se një shtëpi është kapluar nga zjarri. Lidhur me rastin ekipi i zjarrfikësve ka dalë në vendin e ngjarjes dhe e ka lokalizuar zjarrin dhe përveç dëmeve materiale nuk raportohet për të lënduar. Rasti nën hetime”, thuhet në raport.
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