Për pak sekonda ishte ‘rrafsh me tokën’: Momenti i shembjes së një kulle ftohëse të një termocentrali në Gjermani
Një kullë ftohëse e një termocentrali të çaktivizuar është shembur në qytetin gjerman të Grevenbroich.
Dhe disa pamje të publikuara në internet thuhet se tregojnë momentin kur struktura gjigante u shemb.
Re tymi të bardhë u ngritën në ajër, ndërsa disa nga shikuesit e pranishëm duartrokitën ndërsa shpërthimi i kontrolluar ndodhi në termocentralin Frimmersdorf.
Një vendas tha se ishte "e çuditshme" të shihte boshllëkun e lënë nga kulla e zhdukur, por se heqja e saj ishte e nevojshme për të ecur me kohën, përcjell Telegrafi.
Georg Bung, një drejtor projekti për kompaninë gjermane të energjisë RWE, tha se hapësira do të përdoret për disa gjëra, duke përfshirë një qendër të madhe të dhënash.
Termocentrali me linjit u çaktivizua dhe tani është shembur pjesërisht, në përputhje me Aktin e Gjermanisë për Eliminimin Gradual të Qymyrit. /Telegrafi/