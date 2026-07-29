Peci: Nënshkruhet kontrata për mirëmbajtjen e ndriçimit publik në Mitrovicë
Kryetari i Komunës së Mitrovicës Faton Peci ka njoftuar se ka nënshkruar kontratën për mirëmbajtjen e ndriçimit publik në komunë.
Peci ka bërë të ditur se përmes këtij angazhimi do të funksionalizohet ndriçimi publik në të gjitha rrugët e Komunës së Mitrovicës, ndërsa ka paralajmëruar edhe zgjerimin e rrjetit në zonat ku ende nuk është i instaluar.
“Mirëmëngjesi. Sot nënshkrova kontratën për mirëmbajtjen e ndriçimit publik. Në të gjitha rrugët e Komunës së Mitrovicës tanimë do të bëhet funksionalizimi i ndriçimit publik, ndërsa do të vazhdojmë me shtrirjen e ndriçimit edhe në rrugët që ende nuk e kanë të instaluar këtë rrjet”, ka shkruar Peci.
Sipas tij, përmirësimi i ndriçimit publik është një nga masat që synon rritjen e sigurisë dhe përmirësimin e shërbimeve për qytetarët e Mitrovicës. /Telegrafi/