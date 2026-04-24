PDSH nesër mbledh Kuvendin, nisin përgatitjet për Kongresin e nëntë të partisë
Partia Demokratike Shqiptare ka njoftuar se të shtunën, më 25 prill, do të mbajë mbledhjen e radhës të Kuvendit Qendror, ku pritet të diskutohen çështje të rëndësishme që lidhen me organizimin e partisë dhe përgatitjet për Kongresin e IX.
Sipas njoftimit zyrtar, mbledhja do të mbahet në ambientet e Hotel “NB” në Tetovë, me fillim nga ora 11:30.
Në rend të ditës, siç bëhet e ditur, do të jenë dy pika kryesore: përcaktimi i datës për mbajtjen e Kongresit të IX të PDSH-së dhe formimi i këshillit organizativ që do të merret me mbarëvajtjen dhe aspektet teknike të kongresit.
Nga partia këtë proces e cilësojnë si një hap të rëndësishëm të brendshëm, që hap rrugën për riorganizime dhe vendime strategjike për të ardhmen e subjektit politik.
Mbledhja e nesërme pritet të shënojë nisjen formale të përgatitjeve për kongresin e radhës, në një periudhë të rëndësishme për zhvillimet e brendshme në PDSH.