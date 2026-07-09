ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka nis mbledhjen e kryesisë së partisë, ku ndër të tjera pritet të shqyrtohet edhe ftesën e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti për takim lidhur me formimin e institucioneve të reja.

Para mbledhjes, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu e pyetur sa i përket thirrjes për takim për formimin e institucioneve të reja nga partia Vetëvendosje ajo nuk dha koment.

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“Nuk kam çka me thënë pa shkuar në mbledhje”, tha ajo. /KP/

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