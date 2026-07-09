PDK mbledh Kryesinë, në fokus ftesa e Kurtit për formimin e institucioneve
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka nis mbledhjen e kryesisë së partisë, ku ndër të tjera pritet të shqyrtohet edhe ftesën e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti për takim lidhur me formimin e institucioneve të reja.
Para mbledhjes, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu e pyetur sa i përket thirrjes për takim për formimin e institucioneve të reja nga partia Vetëvendosje ajo nuk dha koment.
“Nuk kam çka me thënë pa shkuar në mbledhje”, tha ajo. /KP/
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