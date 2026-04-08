PDK i kërkon Albulena Haxhiut emërimin e anëtarit të dytë në KQZ
Partia Demokratike e Kosovës (PDK), i është drejtuar me një letër zyrtare ushtrueses së detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, duke kërkuar procedimin e emërimit të anëtarit të dytë të kësaj partie në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).
Në kërkesë, PDK thekson se çështja e përbërjes së KQZ-së ka mbetur e papërfunduar gjatë mandatit të ish-presidentes Vjosa Osmani, duke shtuar se përfaqësimi me dy anëtarë në këtë institucion është e drejtë kushtetuese dhe jo çështje interpretimi politik.
Partia opozitare nënvizon gjithashtu rëndësinë e respektimit të praktikës së deritanishme institucionale, sipas së cilës PDK ka qenë e përfaqësuar me dy anëtarë në KQZ, duke theksuar nevojën për ruajtjen e balancës dhe barazisë mes subjekteve politike.
Duke iu referuar nenit 139, paragrafi 4 të Kushtetutës së Kosovës, PDK argumenton se shpërndarja e vendeve në KQZ duhet të bazohet në përfaqësimin e grupeve parlamentare në Kuvend.
Sipas tyre, në kushtet aktuale me katër grupe parlamentare, secili grup duhet të ketë nga një përfaqësues në raundin e parë, ndërsa vendet e mbetura të ndahen në bazë të madhësisë së grupeve, duke siguruar përfaqësim proporcional.
PDK ka kërkuar nga ushtruesja e detyrës së presidentes që të ndërmarrë hapat e nevojshëm për përmbylljen e këtij procesi, duke respektuar dispozitat kushtetuese dhe praktikat institucionale. /Telegrafi/