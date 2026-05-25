“Pasqyra e Fundit” vjen para lexuesve në Librarinë Dukagjini
Më 26 maj, duke filluar nga ora 12:00, në Librarinë Dukagjini në Sheshin Nënë Tereza në Prishtinë do të mbahet promovimi i romanit “Pasqyra e Fundit”, vepra e parë letrare e autores Blerta Aliu Ahmeti.
“Pasqyra e Fundit” është një roman bashkëkohor që ndërthur histori, kujtime, dimensione të ndryshme të përjetimit njerëzor dhe kërkimin e identitetit. Përmes simbolikës së pasqyrës, autorja fton lexuesin të reflektojë mbi historitë personale, kujtimet e trashëguara dhe raportin me vetveten përtej kufijve të kohës.
Blerta Aliu Ahmeti ka lindur në Preshevë dhe është rritur në Prishtinë. Ajo ka përfunduar studimet bachelor dhe master në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, në drejtimin Menaxhment dhe Informatikë. Prej vitesh është e angazhuar në projekte dhe iniciativa në fushat e edukimit, medias dhe zhvillimit shoqëror, duke bashkëpunuar me organizata dhe institucione në nivel vendor, rajonal dhe ndërkombëtar.
Në romanin e saj të parë, autorja trajton temat e identitetit, kujtesës, humbjes, luftës dhe kërkimit të vetvetes. Përmes një stili emocional dhe me ritëm filmik, ajo sjell një rrëfim që synon jo vetëm të lexohet, por edhe të përjetohet, duke vendosur në qendër njeriun me kujtimet, plagët, heshtjet dhe shpresën e tij.
