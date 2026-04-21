Pasi Izraeli e futi në listë të zezë, reagon komediani egjipto-amerikan Bassem Youssef: Keni shansin e fundit për të më parë gjallë para se të më vrasin
Komediani egjiptiano-amerikan Bassem Youssef, i cili së shpejti do të performojë në Sarajevë, tha se Ministria Izraelite e Diasporës e ka futur atë në një "listë të të vrarëve" dhe i tha audiencës se kjo mund të jetë shansi i fundit për ta parë gjallë.
"Mundësia e fundit për të më parë gjallë", tha ai. Në video thuhej se Ministria e Diasporës e Izraelit kishte publikuar "10 figurat më me ndikim antisemite", përfshirë Bassem Youssef.
"Unë jam në 10 më të kërkuarit në listën e zezë të qeverisë izraelite. E gjithë jeta ime ka qenë duke shkuar drejt kësaj. Meqenëse tani jam në listën e personave të kërkuar, ju lutem merrni biletat tuaja për në Evropë para se të zhduken ose para se të më vrasin. Ky është shansi juaj i fundit për të më parë gjallë. Turneu "Belly of the Beast". Merrni biletën tuaj. Mirupafshim", tha ai.
Më 17 qershor, duke filluar nga ora 20:30, ai do të performojë në Qendrën Rinore në Sarajevë. I referuar shpesh si "Egjiptiani Jon Stewart", Bassem Youssef sjell një kombinim unik të humorit inteligjent, satirës politike dhe historive personale që magjepsin audiencën në të gjithë botën.
Pas një sërë shfaqjesh me bileta të shitura dhe interesit të madh global, turneu i tij i ri, përveç Vjenës, Berlinit dhe Parisit, mbërrin edhe në Sarajevë, duke premtuar një mbrëmje që shkon përtej formatit klasik të stand-up. /Telegrafi/