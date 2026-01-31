Shembja e murit mbrojtës në Meliq të Hanit të Elezit, evakuohen banorët
Mbrëmjen e së premtes në fshatin Meliq të Hanit të Elezit një mur mbrojtës është shembur duke rënë mbi një veturë, në të cilën ishte drejtuesi i automjetit.
Në raportin 24 orësh bëhet e ditur se personi i lënduar është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK, ndërkaq në vendin e ngjarjes kanë dalë policia, zjarrfikësit dhe emergjenca.
“Është raportuar se një muri mbrojtës i rrugës së lartcekur është shembur dhe si pasojë ka zënë një automjet në të cilën gjendej viktima mashkull kosovar. Në vendin e ngjarjes kanë dalë policia, zjarrfikësit, emergjenca të cilët kanë nxjerrë viktimën nga vetura dhe është dërguar në QKUK për tretman mjekësor”, thuhet në raport.
Tutje siç thuhet në raport është njoftuar prokurori si dhe AME dhe me rekomandim të tyre familjet afër vendit të ngjarjes janë evakuuar, ndërsa një patrullë policore mbeten në sigurim të vendit të ngjarjes deri në zhvillimet e radhës. /Telegrafi/