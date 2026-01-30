Pas dinamikave mes tyre, Alba nis mëngjesin duke e masazhuar Limin
Në mëngjesin e sotëm, Alba dhe Limi janë parë duke nisur ditën me një disponim të qeshur dhe të relaksuar, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve dhe ndjekësve të Big Brother VIP Kosova.
Dyshja po shfaqin dinamika interesante, pasi shpesh janë parë duke u përplasur në debate të shkurtra, për të vijuar më pas me momente përqafimi dhe afrimiteti.
Sot në mëngjes, Alba dhe Limi janë parë së bashku në dhomën e përbashkët, ku Alba i hipi mbi Limit dhe nisi ta masazhojë, ndërsa ai qëndronte i heshtur, duke shfaqur qetësi dhe durim.
BBVK/Instagram
Ky moment ka nxitur spekulime mes banorëve dhe ndjekësve, të cilët mezi presin të shohin se si do të evoluojnë këto dinamika gjatë ditës.
Sonte pritet spektakli i radhës i Big Brother VIP Kosova, ku do të shihet se si do të sqarohen marrëdhëniet dhe emocionet mes dy banorëve, ndërsa tensioni dhe afërsia e tyre mbeten një nga temat më të komentuar të shtëpisë. /Telegrafi/