Pas dekadash, një unazë e humbur gjendet në plazhin e New Jerseyt dhe kthehet te pronarja
Një unazë e zhdukur për dekada iu kthye një familjeje në Nebraska pasi u gjet e varrosur në një plazh të New Jersey nga një gjuetar thesaresh me një detektor metalesh.
Andrew Ciffer e zbuloi unazën ndërsa kërkonte në plazh në Belmar dhe vendosi të gjente pronarin, i identifikuar vetëm nga inicialet "BW" në unazë.
Ai kontaktoi Bibliotekën Publike të vendit dhe ata iu drejtuan Fondacionit të Shkollave Publike për të zgjidhur misterin.
"BW" u identifikua si Barbara Wielage, një nxënëse e vitit 1966.
"Ende nuk kemi asnjë ide se si unaza përfundoi atje", tha Sandi Wielage-Roche, motra e BarbarAs.
Wielage-Roche tha se motra e saj jetoi në Boston për disa dekada më parë, por se si unaza u varros në atë plazh mbetet mister. /Telegrafi/
