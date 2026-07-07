Pas 5 vitesh drejtoresha e Klinikës së Nefrologjisë jep dorëheqje, përmend presionet
Dr. Mimoza Berbatovci Ukimeraj ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje nga posti i drejtoreshës së Klinikës së Nefrologjisë, pas pesë vitesh në këtë detyrë.
Përmes një njoftimi publik, ajo tha se vendimi është marrë pas një periudhe të gjatë sfidash në ushtrimin e funksionit.
“Ju njoftoj që pas 5 viteve në detyrë, kam marrë vendim të jap dorëheqje nga posti i Drejtoreshës së Klinikës së Nefrologjisë”, ka shkruar Berbatovci Ukimeraj.
Ajo theksoi se dorëheqja lidhet me mungesën e bashkëpunimit institucional dhe presionet me të cilat, sipas saj, është përballur gjatë mandatit.
“Ky vendim vjen pas një periudhe të gjatë përpjekjesh për të ushtruar detyrën me profesionalizëm, integritet dhe transparencë, në rrethana të karakterizuara nga mungesa e bashkëpunimit institucional me strukturat udhëheqëse të SHSKUK-së dhe QKUK-së dhe nga presionet e vazhdueshme që kanë cenuar pavarësinë time profesionale”, thuhet në reagimin e saj.
Sipas saj, kushtet e krijuara kanë pamundësuar ushtrimin normal të përgjegjësive që burojnë nga posti drejtues.
“Kur këto parime mungojnë dhe kur krijohen kushte që pengojnë realizimin e përgjegjësive në interes të pacientëve, stafit dhe institucionit, dorëheqja bëhet një akt përgjegjësie dhe integriteti profesional dhe personal, e kurrsesi tërheqje nga përgjegjësia”, ka theksuar ajo.
Në reagimin e saj, Berbatovci Ukimeraj ka renditur edhe projektet që, sipas saj, janë realizuar gjatë pesë viteve të mandatit, përfshirë funksionalizimin e Qendrës së Hemodializës në Rahovec, fillimin e shërbimit të hemodializës në Podujevë, matjen e niveleve të barnave imunosupresive, nisjen e shërbimit të plazmaferezës terapeutike dhe furnizimin me aparatura të reja të hemodializës.
Ajo ka bërë të ditur gjithashtu se disa projekte kanë mbetur në fazën përfundimtare ose në pritje të realizimit, si fillimi i biopsisë renale, funksionalizimi i mikroskopit për sedimentin urinar, renovimi i Shërbimit të Hemodializës dhe pranimi i aparatit PrisMax Flex.
Në fund të njoftimit, ish-drejtoresha falënderoi stafin e Klinikës së Nefrologjisë për bashkëpunimin gjatë mandatit të saj.
“Jam krenare për gjithçka që kemi arritur së bashku dhe besoj se këto projekte do të vazhdojnë deri në funksionalizimin e tyre të plotë, në interes të pacientëve dhe të sistemit shëndetësor të Kosovës”, përfundon deklarata e saj. /Telegrafi/