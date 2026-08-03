Pas 27 vitesh, nis asfaltimi i 11.5 kilometrave rrugë drejt Kështjellës së Gjytetit
Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Faton Peci, ka njoftuar se ka nisur asfaltimi i 11.5 kilometrave të rrugës që lidh fshatin Rashan me Kështjellën e Gjytetit, një lokalitet i rëndësishëm arkeologjik në veri të Kosovës.
Peci ka bërë të ditur se Rashani për 27 vjet ka qenë pa rrugë të asfaltuar, ndërsa me këtë projekt pritet të përmirësohet qasja për banorët dhe vizitorët drejt një prej lokaliteteve më të vjetra arkeologjike të Kosovës.
Kështjella e Gjytetit, e cila daton që nga shekujt IV–V, konsiderohet një monument me rëndësi të trashëgimisë iliro-dardane.
“Shala, trashëgimi, bukuri e zhvillim”, ka shkruar Peci, duke theksuar se investimet në infrastrukturë do të kontribuojnë edhe në promovimin dhe zhvillimin e kësaj zone. /Telegrafi/
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