Paralajmërimet për stuhi, IKSHPK jep rekomandime për qytetarët
Pasi Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK), për sot ka paralajmëruar stuhi lokale me bubullima, me rrezik të lartë nga goditjet e rrufesë, edhe Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) ka dal me disa rekomandon për qytetarët.
Sipas IKSHPK-së për të mbrojtur veten dhe familjen tuaj gjatë stuhive me rrufe qytetarët duhet të hyjnë menjëherë në një ndërtesë tëmbyllur ose në një automjet, të shmangni qëndrimin në fuhsa të hapura, të mos qëndroni nën pemë, pranë shtyllave elektrike, etj.
Më poshtë i keni rekomandimet nga IKSHPK:
Top Lajme
Jobs
Real Estate