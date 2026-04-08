Një operacion i madh është realizuar të mërkurën në një shkollë të Vjenës, Austri.

Dhe operacioni thuhet se ndodhi pasi një telefonues anonim kërcënoi në një shkollë në Friesgasse, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Siç theksohet më tej, pasi u mor një telefonatë, menjëherë u dha alarmi. Policia mbërriti me forca të shumta - përfshirë njësi speciale si Cobra dhe WEGA.

Ndërtesa dhe e gjithë zona përreth u kontrolluan menjëherë.

Shërbimet e emergjencës kontrolluan me kujdes shkollën për të përjashtuar çdo rrezik të mundshëm.

Megjithatë, për fat të mirë, forcat speciale “dhanë dritën jeshile”.

Siç ka konfirmuar zëdhënësja e policisë Irina Steirer për "Heute", nuk u gjet asgjë e rrezikshme.

Gjithashtu, siç u vlerësua më tej, nuk kishte prova për një kërcënim të vërtetë në vendngjarje.

Ndërkohë që hetimet vazhdojnë, mbetet e paqartë se kush qëndron pas telefonatës anonime kërcënuese. /Telegrafi/

