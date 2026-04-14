Panairi Ndërkombëtar i Turizmit “Kosova 2026” hapet në Prishtina Mall
Unioni i Turizmit të Kosovës ka njoftuar organizimin e Panairit Ndërkombëtar të Turizmit “Kosova 2026”, i cili do të mbahet më 17 dhe 18 prill në Prishtina Mall.
Sipas njoftimit, panairi do të jetë i hapur për vizitorë nga ora 11:00 deri në 18:00, duke ofruar një platformë të rëndësishme për promovimin e industrisë së turizmit dhe krijimin e bashkëpunimeve të reja.
Organizatorët bëjnë të ditur se në këtë ngjarje do të prezantohen oferta ekskluzive nga kompani vendore dhe ndërkombëtare, si dhe do të krijohen mundësi për punësim dhe rrjetëzim profesional për të interesuarit në këtë sektor.
Po ashtu, panairi do të shoqërohet me prezantime dhe diskutime nga profesionistë të industrisë së turizmit, të cilët do të ndajnë përvoja dhe praktika të suksesshme me pjesëmarrësit.
Unioni i Turizmit të Kosovës e konsideron këtë panair si një ngjarje të rëndësishme për zhvillimin dhe promovimin e turizmit në vend, duke ftuar qytetarët dhe bizneset të marrin pjesë në këtë aktivitet.