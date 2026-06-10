Panairi Amerikan vjen në Tetovë për të festuar 250-vjetorin e SHBA-ve
Bëhuni gati të përjetoni atmosferën amerikane si kurrë më parë! Panairi Amerikan vjen në Tetovë, duke sjellë një nga traditat më të dashura amerikane në Maqedoninë e Veriut, si pjesë e festimeve Freedom 250 që shënojnë 250-vjetorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ngjarja do të zhvillohet në parkun e madh të Universitetit të Tetovës, me 20 qershor duke filluar nga ora 17:00 dhe duke vazhduar deri në orën 22:00. Vizitorët e të gjitha moshave do të mund të shijojnë një mbrëmje plot argëtim me muzikë live, aktivitete interaktive, sfida sportive, mundësi edukative, lojëra, ushqim amerikan dhe përvoja praktike të frymëzuara nga atmosfera e panaireve tradicionale shtetërore amerikane.
Nëse jeni adhurues të aventurës, provoni aftësitë tuaja në një rodeo mekanike, bëni fotografi në një ambient me tematikë kaubojësh ose shijoni një corn dog, një nga ushqimet më ikonike të panaireve në Shtetet e Bashkuara.
Ngjarja do të prezantojë inovacionin, kulturën, arsimin dhe angazhimin qytetar amerikan përmes aktiviteteve të organizuara nga American Corners, EducationUSA, alumni të programeve të shkëmbimit dhe partnerë lokalë. Gjatë gjithë mbrëmjes, vizitorët do të mund të shijojnë një program të larmishëm argëtues me DJ, muzikë country, grupe rock dhe artistë të tjerë, përfshirë edhe një koncert energjik nga Banda Ushtarake Amerikane Free Groove.
Nëse jeni kuriozë të njihni më mirë kulturën amerikane ose thjesht dëshironi të kaloni një ditë të veçantë dhe të paharrueshme me familjen dhe miqtë, Panairi Amerikan Shtetëror premton diçka për secilin.Hyrja është falas dhe të gjithë janë të mirëpritur.
Panairi Amerikan vjen në Tetovë për të festuar 250-vjetorin e SHBA-ve telegrafi.com