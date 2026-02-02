Pamjet që lanë në hije tapetin e kuq: Si u veshën yjet pas ndarjes së Grammy 2026
Pas ndarjes së çmimeve, yjet u shfaqën me veshje edhe më të guximshme, më elegante dhe më personale në festat që pasuan
Mbrëmë, Grammy 2026 mblodhi emrat më të mëdhenj dhe më të ndritur të muzikës për të festuar një vit plot hite dhe performanca të paharrueshme. Artistë si Addison Rae, Lady Gaga, Justin Bieber, Katseye, Sabrina Carpenter dhe Sombr i dhanë ritëm natës, ndërsa Charli xcx, Chappell Roan, Harry Styles dhe Teyana Taylor u shfaqën në rolin e prezantuesve.
Tapeti i kuq ishte, si gjithmonë në Grammy, energjik, guximtar dhe plot rrezik stilistik. Por pamjet e after-party-t? Ato i bënë konkurrencë serioze vetë eventit kryesor.
Pas ndarjes së çmimit të fundit, yjet u zhvendosën drejt Chateau Marmont, ku shumë prej tyre kishin përgatitur veshje të dyta, po aq (ose edhe më) mbresëlënëse. Saint Laurent, mikpritësi i after-party-t, ishte zgjedhja kryesore e mbrëmjes: Rosé ruajti glamurin e lartë të ceremonisë me një fustan pa rripa, me shkëlqim dhe çarje të thellë anësore, ndërsa Amelia Gray dhe Gabbriette zgjodhën silueta sensuale, të frymëzuara nga stili intim dhe sensual, transmeton Telegrafi.
Të tjerë ndoqën një qasje ndryshe. Hailey Bieber dhe Tate McRae u shfaqën të dyja me krijime enkas nga Ludovic de Saint Sernin - Bieber u shfaq me një minifustan të bardhë me lidhje rreth qafës, ndërsa McRae zgjodhi një fustan midi prej lëkure, me pjesë të sipërme të strukturuar që theksonte bustin.
Ndërkohë, Olivia Rodrigo zgjodhi sharmin e vintage-it me një minifustan Valentino prej dantelle në nuancë nude.
Më poshtë, shikoni disa nga pamjet më të spikatura të after-party-t të Grammy 2026, përfshirë Kaia Gerber, Katseye, Charli xcx dhe Teyana Taylor.
/Telegrafi/