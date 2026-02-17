Pamje nga Shkodra me flamurin e Kosovës, Beci: Zemra e çdo shqiptari rreh njëlloj, në gëzim, në sfida, ne jemi bashkë
Kryetari i Shkodrës, Benet Beci ka uruar qytetarët e Kosovës në 18-vjetorin e pavarësisë.
Ai në një postim në Facebook shkruan se zemra e çdo shqiptari rreh njëlloj kudo ku jetojmë, gjersa ka bashkëngjitur një video, ku bashkia e Shkodrës është ndriçuar me flamurin e Kosovës.
Lexoni të plotë postimin:
Gëzuar 18-vjetorin e Pavarësisë KOSOVË!
Ti je dëshmia se liria fitohet me guxim dhe ruhet me përgjegjësi.
Zemra e çdo shqiptari rreh njëlloj kudo ku jetojmë. Në gëzim, në sfida, ne jemi bashkë.🇦🇱
Qofsh përherë e lirë, e fortë, krenare dhe e zhvilluar.
Urime për këtë ditë historike!. /Telegrafi/
