Pamje e bukur pa teprime: 3 nuanca flokësh që i përshtaten pothuajse çdo toni lëkure
Me dimrin 2026 në kulmin e tij, rezultatet për ngjyrat më të preferuara të flokëve tashmë janë të qarta. Këtë sezon, tendencat po largohen nga nuancat shumë të buta, duke i lënë vendin toneve të pasura, kadifeje të kafesë, të zezës dhe bakrit. Edhe pse mund të mos tingëllojnë si risi, këtë herë ato vijnë me një shkëlqim të ri dhe duken më elegante se kurrë.
Më poshtë, zbuloni tri ngjyra flokësh që janë ideale për dimrin 2026, transmeton Telegrafi.
Cashmere Brunette
Shutterstock Editorial
Cashmere Brunette është një nuancë e ngrohtë kakao, që reflekton lehtë tone bezhë dhe ofron një shkëlqim të jashtëzakonshëm pa e rënduar pamjen. Kjo nuancë e ngrohtë funksionon veçanërisht mirë te tonet e ftohta të lëkurës. Për lëkurat me nën-ton të ngrohtë, ekspertët rekomandojnë që rrënja të mbetet lehtësisht neutrale, në mënyrë që ngjyra të duket më e balancuar.
Espresso Black
Bestimage
E zeza e butë dhe mëndafshe për vitin 2026 është misterioze, sensuale dhe luksoze. Këtë vit, e zeza rikthehet, por në një version më të butë. Është perfekte për ata që priren drejt minimalizmit, por që dëshirojnë pak dramë me mirëmbajtje minimale. Tonet neutrale dhe të buta krijojnë një ngjyrë elegante që thekson fytyrën dhe i përshtatet si nën-toneve të ngrohta, ashtu edhe atyre të ftohta të lëkurës. Në sallon, kërkoni një të zezë më të butë me nën-tone espresso.
Alamy
Clementine Copper
Nuancat e bakrit vazhdojnë të evoluojnë drejt toneve të kuqe më të buta dhe më shkëlqyese. Ekspertët theksojnë se për vitin 2026, bakri anon më shumë nga roza. Është elegant dhe duket i freskët. Këshilla kryesore: më pak zjarr, më shumë shkëlqim. Kjo nuancë është shumë përkëdhelëse për një gamë të gjerë tonesh të lëkurës. Clementine Copper është një kafe e kuqërremtë e butë me ngrohtësi bakri - ideja është të duket natyrale, jo tepër e theksuar. /Telegrafi/