Pajtohen Limi dhe Alba - kalojnë direkt në skena e momente intime
Dyshja e shumëpërfolur, Lim Hoti dhe Alba Pollozhani, duket se kanë bërë paqe me njëri-tjetrin.
Ka qenë banori që i ka kërkuar Albës një përqafim, të cilin e pranoi dhe dukej shumë e lumtur për këtë.
Më pas Limi nuk u përmbajt dhe shihet teksa e mban në krahë konkurrenten e Big Brother.
Siç shihet, ata po tentojnë të rikthejnë marrëdhënien e tyre sikur më parë.
Kjo ka bërë që të ketë reagime të shumta edhe nga banorët e tjerë, të cilët ngelën të befasuar.
Situata vjen pak ditë pasi Limi kërkoi një distancim nga Dolce, me të cilën krijoi një raport të afërt me puthje e përqafime.
Mbetet për t'u parë ngjarja e tyre në ditët në vijim, nëse do të ribashkohen. /Telegrafi/
